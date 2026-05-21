Coppa Bruno Passalacqua FolGav di rincorsa Braccagni si arrende

Il Follonica Gavorrano ha battuto il Braccagni con il punteggio di 4-1 nel quinto match del girone A della Coppa Bruno Passalacqua. Con questa vittoria, la squadra si conferma al primo posto della classifica, mantenendo il punteggio pieno. La partita si è svolta in un clima di rincorsa da parte del Braccagni, che non è riuscito a evitare la sconfitta. La competizione prosegue con il Follonica Gavorrano che guida la classifica del girone.

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