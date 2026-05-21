Coppa Bruno Passalacqua FolGav di rincorsa Braccagni si arrende
Il Follonica Gavorrano ha battuto il Braccagni con il punteggio di 4-1 nel quinto match del girone A della Coppa Bruno Passalacqua. Con questa vittoria, la squadra si conferma al primo posto della classifica, mantenendo il punteggio pieno. La partita si è svolta in un clima di rincorsa da parte del Braccagni, che non è riuscito a evitare la sconfitta. La competizione prosegue con il Follonica Gavorrano che guida la classifica del girone.
Con il successo sul Braccagni (4-1) nel quinto incontro del girone A della Coppa Passalacqua il Follonica Gavorrano conferma il primo posto nel girone a punteggio pieno. Di contro il Braccagni saluta il torneo dopo aver provato a frenare la marcia della capolista, passando in vantaggio a sorpresa. Il primo tempo ha visto in campo un Follonica Gavorrano distratto, probabilmente anche troppo consapevole della propria forza. I ragazzi di Criscuolo sono stati audaci e intraprendenti nell’intuire le difficoltà avversarie con un inizio sprint. Lo dimostra il palo colpito da Limosani al 6’ costruito sull’atteggiamento rilassato dei bianchi. Frassinelli cerca la riscossa al 9’, la risposta di Bisceglie è egregia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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