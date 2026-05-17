Coppa Bruno Passalacqua Davvero un Belvedere Domato l’Atletico

Nella quattordicesima partita del girone C della Coppa Bruno Passalacqua, il Belvedere si è imposto sull’Atletico Maremma con un risultato di 3-0. La squadra ha mostrato una buona prestazione, riuscendo a controllare il gioco e a segnare tre gol senza subirne. La partita si è svolta senza particolari incidenti e ha visto il Belvedere confermare la sua buona forma in questa competizione. La vittoria permette alla squadra di mantenere un buon passo nel torneo.

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Un Belvedere arzillo e convinto supera per 3-0 l’ Atletico Maremma nella quattordicesima sfida della Coppa Passalacqua riservata al girone C. Un successo sicuro contornato da due traverse, un crescendo di supremazia lineare, un costante gioco avanzato in grado di stringere l’avversario nella propria metà campo. L’Atletico Maremma è stato costretto a indietreggiare cercando spiragli di luce in avanti, che non si sono accesi. La conclusione potente ma centrale di Cantalino dopo soli 7’, deviata in angolo da Scivola, dimostra le intenzioni dei ragazzi di mister Shaba. Al 15’ è Chinellato a mettere fuori un bel diagonale, al 21’ Turbanti arriva al tiro che sfocia oltre il palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Bruno Passalacqua. Davvero un Belvedere. Domato l’Atletico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Categoria juniores. Coppa Passalacqua, oggi in campo ci sono Belvedere e VenturinaDopo la pausa del lungo fine settimana oggi torna lo spettacolo della ’Coppa Bruno Passalacqua’. Coppa Passalacqua. Atletico, debutto okLa legge del calcio colpisce al mento il Campagnatico Arcille, matricola della Coppa Passalacqua, che cade al tappeto sconfitta 1-0. Coppa Passalacqua. Un pareggio ’nervoso’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it COPPA ’BRUNO PASSALACQUA’. Il Batignano supera l’Invictasauro e si prende il comando del gironeRegolando l’Invictasauro (2-1) nel quarto incontro del girone B della Coppa Passalacqua il Batignano si prende il primo posto ... sport.quotidiano.net