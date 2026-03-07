Auto in fiamme nella notte a Benevento | sospetto incendio doloso

Nella notte a Benevento, un’auto è stata avvolta dalle fiamme in via Lungo Sabato Matarazzo. Le fiamme hanno causato danni significativi al veicolo e sono state segnalate dalle persone presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Al momento, si indaga sulla natura dell’incendio, considerato sospetto.

Notte di paura in città, dove un'auto è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato in via Lungo Sabato Matarazzo. Il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbe quasi certamente di natura dolosa. Le fiamme hanno coinvolto una Opel Astra, che ha riportato danni ingenti. Sono in corso accertamenti per chiarire l'origine del rogo e per individuare eventuali responsabili.