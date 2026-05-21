Contromano sulla rampa della Gvt fa un frontale | anche una bimba piccola tra i passeggeri

Un incidente si è verificato questa mattina allo sbocco di Valmaura sulla Gvt, dove un'auto ha imboccato contromano una rampa temporaneamente a senso unico, coinvolgendo anche una famiglia con una bambina a bordo. L’auto ha causato un frontale con un’altra vettura che si era spostata leggermente oltre la linea di corsia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, e il traffico è rimasto rallentato per alcuni minuti. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi.

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