Contromano sulla rampa della Gvt fa un frontale | anche una bimba piccola tra i passeggeri
Un incidente si è verificato questa mattina allo sbocco di Valmaura sulla Gvt, dove un'auto ha imboccato contromano una rampa temporaneamente a senso unico, coinvolgendo anche una famiglia con una bambina a bordo. L’auto ha causato un frontale con un’altra vettura che si era spostata leggermente oltre la linea di corsia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale, e il traffico è rimasto rallentato per alcuni minuti. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi.
Traffico rallentato allo sbocco di Valmaura della Gvt. Una famiglia con bambina a bordo di un'auto ha imboccato, nonostante la segnaletica temporanea che rendeva la strada a senso unico, la rampa in direzione Slovenia, colpendo da davanti un'altra auto che si era allargata di poco oltre la linea. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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