Auto si schianta sulla Gvt feriti i passeggeri

Da triesteprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla Gvt, quando un’auto si è schiantata contro un veicolo di emergenza. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando i soccorritori, che stanno recuperando resti di carrozzeria dall’asfalto. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul numero di feriti o sulle loro condizioni. La strada rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre vengono svolti i rilievi.

Al momento in cui si scrive gli operatori dell'Anas raccolgono ancora pezzi di carrozzeria, risultato di uno schianto sulla Gvt. È successo oggi pomeriggio, 30 aprile, intorno alle 17 e 30, su una curva davanti all'ex Wartsila. Coinvolta una singola auto, i cui occupanti sono stati portati a.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente

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