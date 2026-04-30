Auto si schianta sulla Gvt feriti i passeggeri

Un incidente si è verificato sulla Gvt, quando un’auto si è schiantata contro un veicolo di emergenza. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando i soccorritori, che stanno recuperando resti di carrozzeria dall’asfalto. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul numero di feriti o sulle loro condizioni. La strada rimane chiusa al traffico in entrambe le direzioni mentre vengono svolti i rilievi.

Al momento in cui si scrive gli operatori dell'Anas raccolgono ancora pezzi di carrozzeria, risultato di uno schianto sulla Gvt. È successo oggi pomeriggio, 30 aprile, intorno alle 17 e 30, su una curva davanti all'ex Wartsila. Coinvolta una singola auto, i cui occupanti sono stati portati a.🔗 Leggi su Triesteprima.it Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Notizie correlate Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviDomaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco. Treno alta velocità Tgv si schianta contro camion militare in Francia: morto macchinista, diversi passeggeri feritiL’incidente ferroviario a un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, ha causato la morte del macchinista e il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull'Asse attrezzato; Veicolo fuori controllo si schianta su diverse auto in sosta; VIDEO | Incidente nella notte alla Cala, auto fa un salto di carreggiata e si schianta contro un cantiere; Auto si schianta contro la chiesa: paura in piazza, ferito un ragazzo - BresciaToday. Auto si schianta sulla Gvt, feriti i passeggeriAl momento in cui si scrive gli operatori dell'Anas raccolgono ancora pezzi di carrozzeria, risultato di uno schianto sulla Gvt. È successo oggi pomeriggio, 30 aprile, intorno alle 17 e 30, su una cur ... triesteprima.it Auto si schianta contro il guardrail: donna trasportata in ospedaleIncidente nel pomeriggio del 29 aprile sulla SP 200 a Mosso: una vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il guardrail. Alla guida una donna di 56 anni, residente nel Biellese, assistita ... laprovinciadibiella.it Hanno commesso un furto di monili d’oro ai danni di un’anziana e con la loro auto si sono diretti a Napoli e credevano di averla fatta franca con un bottino cospicuo. Ma non avevano fatto i conti con la squadra mobile che, avviate le prime indagini e una volta r - facebook.com facebook Luce freno lampeggiante, dal 7 luglio cambia l’obbligo per le auto x.com