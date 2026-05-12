Contromano sulla rampa del Raccordo per evitare l' inversione di marcia | Rischiamo lo scontro frontale ogni giorno

Ogni giorno si verificano situazioni di pericolo sulla rampa di uscita del Grande raccordo anulare, dove alcuni veicoli percorrono contromano per evitare l'inversione di marcia. Un furgoncino è comparso improvvisamente in più occasioni su questa tratta, creando rischi di scontri frontali con le auto in transito. Questa condizione si ripete con frequenza, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un furgoncino che spunta all'improvviso su una rampa di uscita del Grande raccordo anulare. Uno stile di guida che, purtroppo, si ripete con una certa assiduità. Succede nel punto in direzione viale Marisa Bellisario, per chi proviene dalla Casilina. Come denunciato da un lettore di RomaToday.🔗 Leggi su Romatoday.it

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