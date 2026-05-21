Controllo di vicinato l' assessore Ferrini | Strumento utile che rende i cittadini osservatori attenti nei quartieri

L'assessore ha affermato che il controllo di vicinato è uno strumento consolidato e considerato utile nel sistema di sicurezza urbana. Ha spiegato che permette ai cittadini di svolgere un ruolo di osservatori attenti nei quartieri. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per prevenire eventuali problemi di sicurezza. Il controllo di vicinato si basa sulla partecipazione diretta delle persone che vivono nelle diverse aree della città.

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