Controllo di vicinato l' assessore Ferrini | Strumento utile che rende i cittadini osservatori attenti nei quartieri

Da cesenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore ha affermato che il controllo di vicinato è uno strumento consolidato e considerato utile nel sistema di sicurezza urbana. Ha spiegato che permette ai cittadini di svolgere un ruolo di osservatori attenti nei quartieri. Questa iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per prevenire eventuali problemi di sicurezza. Il controllo di vicinato si basa sulla partecipazione diretta delle persone che vivono nelle diverse aree della città.

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Il controllo di vicinato è uno strumento consolidato e utile all’interno del sistema integrato della sicurezza urbana. A dirlo è l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini in risposta all’interrogazione presentata dal capogruppo della Lega, Enrico Sirotti Gaudenzi, sul funzionamento dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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