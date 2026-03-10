Agenti di comunità nei quartieri L’assessore Muchetti | saranno più vicini ai cittadini

Gli agenti di comunità saranno presenti nei quartieri per garantire una presenza più costante e diretta ai cittadini. L’assessore Muchetti ha annunciato che questa iniziativa mira a rafforzare il presidio sul territorio e a facilitare interventi più tempestivi per esigenze di controllo, prevenzione e contrasto. La nuova distribuzione degli agenti punta a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti.

Maggiore vicinanza ai cittadini sul territorio, una più rapida risposta alle necessità di presidio, controllo, prevenzione, contrasto, anche per migliorare la percezione di sicurezza. Dopo tre mesi di sperimentazione, parte ufficialmente il progetto "Agenti di comunità" del Comune di Brescia, inserito nel Documento unico di programmazione 20242028. A settembre erano stati assunti 20 agenti che, dopo 159 ore di formazione e un periodo di affiancamento, sono operativi da gennaio 2026. "Sono venti agenti – ha spiegato la sindaca Laura Castelletti – che hanno avuto una formazione importante. Il progetto farà ruotare queste competenze, soprattutto nei quartieri con maggiore complessità".