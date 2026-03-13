Un nuovo dibattito si apre sulla sicurezza e il ruolo della comunità nel garantire un ambiente più protetto. Si propone di rafforzare il controllo di vicinato come strumento pratico per coinvolgere i residenti e promuovere un senso di responsabilità condivisa. L’obiettivo è favorire una partecipazione attiva che vada oltre le azioni delle forze dell’ordine, coinvolgendo direttamente chi vive sul territorio.

La sicurezza non è soltanto una questione che riguarda le forze dell’ordine. È anche il risultato di una comunità attenta, capace di collaborare e di prendersi cura del territorio. Da questo principio parte l’impegno dell’associazione ’Orgoglio per Prato’, guidata dalla presidente Rosanna Sciumbata insieme al direttivo con Giovanni Mosca e Pasquale Palumbo, che rilanciano il ruolo del controllo di vicinato come strumento concreto per rafforzare la sicurezza nei quartieri cittadini. "Non è una ronda e non è un’iniziativa improvvisata. Si tratta di un modello organizzato e riconosciuto che promuove la segnalazione tempestiva di situazioni sospette e rafforza la coesione sociale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza e partecipazione: "Il controllo di vicinato sia strumento concreto"

