Venezia | 86 chili sequestrati minimarket chiuso e multe

A Venezia, nel cuore di via Carducci e nei giardini Speyer, un minimarket è stato chiuso e sottoposto a controlli congiunti. Durante le verifiche sono stati sequestrati 86 chili di alimenti non conformi alle norme. Le autorità hanno applicato multe e disposto la sospensione dell’attività commerciale in seguito ai riscontri. Nessun nome di aziende o persone coinvolte viene reso noto.

Nel cuore di Venezia, sotto i portici di via Carducci nei giardini Speyer, un minimarket è stato immediatamente sospeso dopo controlli congiunti che hanno portato al sequestro di 86 chili di alimenti irregolari. Le autorità competenti hanno agito in modo coordinato per fermare la vendita di prodotti non conformi e sanzionare le violazioni normative rilevate. L’operazione ha coinvolto la Polizia di Stato, la Polizia locale, l’Ausl e l’Ispettorato del lavoro, evidenziando come la vigilanza sul territorio veneto resti un pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini. La sospensione immediata del Minimarket Hawlader Hashik segna un punto fermo nella lotta contro il commercio illegale e le pratiche scorrette nel settore alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

