Vibo controlli su cibo e strade | sequestrati 100 chili di alimenti irregolari e oltre 400 multe

A Vibo Valentia, le autorità hanno effettuato controlli su cibo e strade, sequestrando circa 100 chili di alimenti irregolari e sanzionando oltre 400 veicoli con multe. Le verifiche sono state condotte dal servizio Sian, dal servizio Veterinario dell’Asp e dai settori Annona e Pronto intervento della Polizia locale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica.

Le verifiche hanno coinvolto il servizio Sian, il servizio Veterinario dell’Asp di Vibo Valentia e i settori Annona e Pronto intervento della Polizia locale, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e di far rispettare le norme del Codice della strada. Sequestrati 100 chili di alimenti Il dato più pesante arriva dai controlli igienico-sanitari. All’interno di un noto ristorante della zona sono stati trovati e sequestrati circa 100 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità, conservati in modo non idoneo e, in diversi casi, già scaduti. Per le irregolarità riscontrate sono state elevate sanzioni per oltre 3mila euro. L’intervento è stato eseguito per garantire la corretta gestione della filiera alimentare e la tutela del consumatore finale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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