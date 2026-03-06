Blitz della finanza | scoperti 24 lavoratori irregolari e 8 in nero

La guardia di finanza di Pordenone ha effettuato un blitz che ha portato alla scoperta di 24 lavoratori irregolari e 8 in nero. Durante le operazioni sono state identificate anche cinque aziende che rischiano la sospensione. L’intervento si è concentrato su diverse imprese della zona, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative sul lavoro.

I risultati delle operazioni del comando provinciale nell'arco di due mesi. Richiesta la sospensione di cinque attività Ventiquattro lavoratori irregolari; otto in nero; cinque aziende a rischio sospensione. È il risultato delle ultime operazioni della guardia di finanza di Pordenone. Un'attività mirata al contrasto del lavoro sommerso in tutta la provincia. Si tratta di un fenomeno al centro di un'attenzione costante da parte delle fiamme gialle come dimostrano i controlli nei primi due mesi dell'anno. I finanzieri si sono infatti concentrati sui settori della ristorazione e del commercio al dettaglio in modo da limitare possibili forme di illegalità sul territorio e preservare le imprese che rispettano le regole previste dalla legge.