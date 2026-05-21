A Pulsano, durante controlli antidroga, un giovane di 19 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi grammi di hashish già suddivisi in dosi e un coltello a scatto. Un'altra persona è stata inoltre denunciata in relazione alla stessa attività di controllo. Le forze dell'ordine hanno continuato le verifiche nel tentativo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Tarantini Time Quotidiano Un 19enne di Pulsano è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di hashish già suddiviso in dosi e di un coltello a scatto. Un altro giovane, un 20enne del posto, è stato invece denunciato dopo essere stato sorpreso con una modica quantità di droga e un pugnale con lama di 18 centimetri. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Pulsano, supportati dalle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo controllo ha riguardato il 19enne, fermato mentre si trovava alla guida della propria auto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli antidroga a Pulsano, un arresto e una denuncia: sequestrati hashish e coltelli

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