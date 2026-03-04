Controlli antidroga a Caltagirone un nuovo arresto e una denuncia

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Caltagirone hanno fermato un uomo e denunciato un altro sospetto per spaccio di droga. Durante le operazioni di controllo, sono stati sequestrati alcune sostanze stupefacenti. L’attività delle forze dell’ordine si è concentrata su un’area della città, dove sono state eseguite le operazioni di polizia.

Sequestrate diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana nel corso di due diverse perquisizioni domiciliari eseguite dalla polizia Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Caltagirone ha arrestato un uomo e denunciato un secondo complice per spaccio di stupefacenti. L’operazione antidroga scaturisce dalle numerose segnalazioni relative a un continuo viavai di giovani presso un’abitazione del comune calatino. I servizi di appostamento hanno consentito agli agenti di documentare diversi incontri tra i due indagati e i presunti acquirenti. Nel corso delle attività, alcuni clienti sono stati fermati e trovati in possesso di dosi di cocaina e hashish appena acquistate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Operazione antidroga a Caltagirone: un arresto e una denunciaABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro lo spaccio nel Calatino Non si arresta l’attività della Polizia di Stato nel contrasto al traffico... Leggi anche: Firenze, controlli antidroga in piazza Santo Spirito: un arresto e una denuncia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Controlli antidroga. Temi più discussi: Operazione antidroga a Caltagirone, un uomo trovato con 280 grammi di cocaina; Caltagirone. Arresto a seguito di un’operazione antidroga: sequestrata cocaina nel centro storico; Caltagirone, operazione antidroga della Polizia di Stato: arrestato un uomo per spaccio. Operazione antidroga a Caltagirone, un uomo trovato con 280 grammi di cocainaLa Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito da un’indagine del commissariato locale che […] ... blogsicilia.it Caltagirone. Arresto a seguito di un’operazione antidroga: sequestrata cocaina nel centro storicoNei giorni scorsi si è conclusa con un importante sequestro di sostanze stupefacenti un’attività di contrasto al traffico di droga condotta dagli agenti della Polizia di Stato a ... libertasicilia.it Genova, controlli con i cani antidroga a Prè, Darsena e Calata Vignoso facebook Controlli antidroga nelle scuole, minorenne trovato con l'hashish dentro allo zaino x.com