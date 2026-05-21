I dati pubblicati dall’Istat evidenziano un quadro stabile rispetto alle tendenze recenti, senza grandi sorprese o variazioni significative. L’aumento dei costi energetici si conferma come uno dei principali fattori che incidono sulle spese delle famiglie, con conseguenze dirette sui budget domestici. Se questa situazione dovesse protrarsi nel tempo, potrebbe contribuire a un incremento dell’inflazione, colpendo in modo particolare le fasce di popolazione con redditi più bassi.

Nulla di nuovo ed inatteso negli ultimi dati Istat usciti oggi. La solita litania sul caro energia che ha aumentato i costi delle bollette delle famiglie e, se perdura nel tempo, alimenterà inflazione che peserà di più sui ceti medio-bassi. L’inflazione da aumento dei prezzi delle fossili incide infatti di più per chi ha redditi più bassi e carrello della spesa dove energia ed alimentari pesano di più. I dati sulla povertà sono la conseguenza. La strana e ricorrente sensazione per noi economisti è quella di essere nel film Il giorno della marmotta nel quale il protagonista è condannato a svegliarsi sempre nello stesso giorno. Siamo evidentemente una civiltà dei pesci rossi dove ogni 8 secondi la memoria si azzera e il mondo ricomincia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Contro il declino raccontato dall’Istat ripartiamo da energia e creatività. Scrive Becchetti

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