Il mercato del lavoro italiano presenta molte sfide da tempo, legate a diversi fattori che si intrecciano tra loro. Secondo un commento di Becchetti, la questione riguarda più aspetti che si sovrappongono e influenzano le dinamiche occupazionali. L'intera situazione richiede un'analisi approfondita di tutti gli elementi coinvolti, senza semplificazioni o soluzioni immediate.

Il problema del mercato del lavoro italiano è uno dei più difficili da risolvere perché dipende da un complesso di concause. Risolverne solo una non cambia probabilmente la situazione. Il dato di partenza fa impressione. Negli ultimi 30 anni i salari sono aumentati di più del 200% nei paesi baltici, del 100% in Polonia ma anche del 40% nel Regno Unito e di circa il 25% in Francia e Germania. Noi siamo il fanalino di coda in Europa con un misero 0,48%. Tra i motivi la bassa produttività totale dei fattori (del nostro sistema produttivo) causata dall’inefficienza dei servizi, il costo elevato dell’energia, i costi della burocrazia. C’è poi il problema della struttura dimensionale e del posizionamento delle nostre imprese nelle filiere e nella catena del valore.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa serve davvero al mercato del lavoro. Scrive Becchetti

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