Il declino cognitivo parte dall’intestino da uno studio nuove strade per combatterlo

Uno studio recente evidenzia che il declino cognitivo potrebbe avere un collegamento con lo stato dell’intestino. L’indagine si concentra su come le funzioni intestinali possano influenzare la salute cerebrale, aprendo nuove strade per affrontare questa problematica. Un esempio comune è il brontolio della pancia, che molte persone avvertono quando vedono o odorano un piatto di lasagne.

E' capitato a tutti di sentir brontolare la pancia alla vista di un piatto di lasagne o anche solo sentendone il profumo che aleggia in casa. Ma sebbene sia comune l'esperienza di 'mangiare' con gli occhi e con il naso prima ancora che il cibo incontri il palato, molto meno si sa di.

Aiutare gli altri ha effetti sul cervello: può rallentare il declino cognitivo secondo uno studio

Prendersi cura dei nipoti protegge i nonni dal declino cognitivo: uno studio conferma i benefici per gli over 65

