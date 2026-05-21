Contro il banchinamento del Molo Clementino e per come sarà il porto del futuro | domani assemblea pubblica

Domani ad Ancona si terrà un’assemblea pubblica in piazza Roma, organizzata dalla Piattaforma Ancona – Porto Ambiente Salute Lavoro, che coinvolgerà cittadini e rappresentanti locali. L’incontro si concentra sulla contrarietà al progetto di banchinamento del Molo Clementino e sulla presentazione delle proposte dei partecipanti riguardo allo sviluppo futuro del porto. L’evento ha l’obiettivo di discutere le modalità di intervento e le visioni alternative per l’area portuale.

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