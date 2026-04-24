Porto il Mef blocca 101 milioni di finanziamenti compresi i soldi utili al banchinamento del Molo Clementino
Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha approvato oggi il rendiconto consuntivo 2025, con un parere favorevole dei revisori e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare. Nel frattempo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha bloccato 101 milioni di euro di finanziamenti destinati al porto, inclusi i fondi necessari per la realizzazione del banchinamento del Molo Clementino.
ANCONA – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha dato il via libera oggi al rendiconto consuntivo 2025 dell’Ente, approvato con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare.Il.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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