Banchinamento del Molo Clementino per il M5s il porto deve essere una risorsa Non un problema imposto dall’alto

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona ha nuovamente commentato il progetto di banchinamento del Molo Clementino, sottolineando la necessità che il porto venga considerato una risorsa e non un problema imposto dall’alto. La questione riguarda le decisioni prese in merito alla modifica delle strutture portuali e il ruolo che queste attività svolgono per la città e le sue attività marittime.

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona torna a esprimersi a riguardo del banchinamento del Molo Clementino.Un progetto a cui hanno sempre detto No: «“Quel molo si deve fare”. Non è un confronto. Non è un dibattito. È una decisione già presa. Lo leggiamo chiaramente dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Il M5s non cambia idea: «Banchinamento Molo Clementino? No, grazie»Il gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 stelle ribadisce la propria contrarietà al progetto spiegando, punto per punto, il perché della loro... Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami»ANCONA – Con un post su Facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ribadisce la propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino per... Temi più discussi: Banchinamento del Molo Clementino, la Regione invia il proprio parere al Mase. Il giudizio è critico; Anche la Regione preoccupata sul Molo Clementino: verificare rischi per la salute; Il consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo Clementino; Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: Il parere finale è la bussola. Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiI pareri agli opposti del sindaco e di Carlo Ciccioli sull'opportunità di costruire uno scalo per le grandi navi da crociera poco distante dalla Fincantieri, porta tutti i gruppi di maggioranza, meno ... anconatoday.it Lista sinistra Ancona, 'giunta di centrodestra in crisi sul molo Clementino'Sul Molo Clementino si apre una crisi nella maggioranza che sostiene il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. (ANSA) ... ansa.it Angelo Eliantonio sul banchinamento del Molo Clementino: «Il rispetto delle linee di mandato è l'unica rotta da seguire» x.com La stagione crocieristica è appena iniziata, il sindaco ribadisce il no al banchinamento del molo Clementino, Rubini attacca la compagnia - facebook.com facebook