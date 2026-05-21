Continua la mediazione Usa-Iran ma Hegseth avverte | Pronti all' azione

Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano, ma il segretario alla Difesa americano ha ribadito la disponibilità all’azione militare, lasciando intendere una posizione ferma in attesa di eventuali risultati nei colloqui. In un breve messaggio pubblicato sui social, Hegseth ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire, senza entrare nel merito delle trattative in corso. La situazione rimane tesa, con le parti impegnate a cercare un accordo senza esclusione di risposte immediate da parte americana.

Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Usa e Iran, il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha assicurato, in un post di sole tre parole su X, che gli Stati Uniti sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro a "una lettera di intenti che Usa e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz". Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. "Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona", taglia corto il presidente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump, JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Steve Witkoff on Iran War, Pak, Gulf Mediation | AC1G

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