Allenamento Juve | Milik e Cabal parzialmente in gruppo Thuram a parte Le novità dalla Continassa a tre giorni dal Derby della Mole

A tre giorni dal derby contro il Torino, la squadra si è allenata alla Continassa con alcune variazioni. Cabal e Milik hanno partecipato parzialmente alla sessione con il gruppo, mentre Thuram si è allenato da solo. Nessuna notizia di altri cambiamenti o infortuni recenti. La seduta ha coinvolto i giocatori disponibili, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida in programma. La presenza parziale di alcuni elementi lascia aperto il discorso sulle scelte per la formazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Marco Baridon Allenamento Juve, novità importanti alla Continassa a tre giorni dalla sfida con il Torino con il parziale recupero in gruppo di Cabal e Milik. A tre giorni dal derby di Torino dell’ultima giornata, la Juventus è scesa in campo alla Continassa. Secondo quanto raccolto da , l’atmosfera è di massima concentrazione: i bianconeri si giocano l’Europa in una gara decisiva. Il tecnico Luciano Spalletti sta valutando le condizioni dei suoi uomini per schierare la formazione migliore. La notizia più confortante della giornata riguarda le condizioni fisiche di alcuni lungodegenti: sia Arkadiusz Milik che Juan Cabal hanno svolto una parte del lavoro insieme al resto del gruppo, mostrando netti segnali di miglioramento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve: Milik e Cabal parzialmente in gruppo, Thuram a parte. Le novità dalla Continassa a tre giorni dal Derby della Mole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Continassa Juve: stagione finita per Milik, lesione per Cabal! In tre lavorano a partedi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Cos’è successo oggi alla Continassadi Marco BaridonInfortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Juventus, Thuram si è allenato ancora a parte: le ultime verso il derby contro il TorinoNel VIDEO le notizie dalla Continassa sulla Juventus a tre giorni dal derby contro il Torino in programma domenica sera. Allenamento ancora a parte per Thuram, lavoro parzialmente in gruppo per Cabal ... sport.sky.it Yildiz, Koopmeiners e Pinsoglio allo Stadium per il Meet&Greet (Video e Foto). Allenamento in mattinata per la Juventus. Thuram a parte, gli altri tutti in gruppo. Out solo ...Juventus, allenamento in mattinata per preparare la Fiorentina: Thuram a parte, assenti solo Cabal e Milik. Per il resto gruppo al completo ... tuttojuve.com