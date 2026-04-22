Italia conti pubblici sotto pressione | deficit al 3,1% debito in aumento

Da cdn.ilfaroonline.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al Documento di finanza pubblica 2026, presentando dati che mostrano un deficit al 3,1% e un debito pubblico in crescita. Questi numeri indicano che i conti pubblici sono sotto pressione e la situazione economica richiede attenzione. La relazione ufficiale evidenzia come le finanze dello Stato continuino a essere sotto tensione, senza offrire segnali di miglioramento immediato.

Roma, 22 aprile 2026 – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, ma il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Il rapporto deficit-Pil dell’Italia si attesta al 3,1% nel 2025, sopra la soglia del 3% fissata dalle regole europee, e questo allontana l’uscita del nostro Paese dalla procedura per disavanzo eccessivo. A pesare è anche il debito pubblico, che sale al 137,1% del Pil, secondo dato più alto nell’Unione europea dopo la Grecia. A spiegare la portata del passaggio è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del Cdm. Il titolare del Tesoro ha parlato di un documento “diverso rispetto a quello cui eravamo abituati”, definendolo una fotografia dell’andamento della finanza pubblica legata a uno scenario economico reso instabile da fattori straordinari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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