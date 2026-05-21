Conte torna alla Juventus? La verità è un’altra

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Tuttavia, negli ambienti vicini alla società si afferma che non ci sono trattative in corso né contatti ufficiali con l’ex allenatore. La questione viene spesso sollevata dai media, ma al momento non ci sono dichiarazioni o conferme da parte del club. La situazione rimane quindi invariata, senza segnali concreti di una possibile collaborazione futura tra le parti.

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di Alessio Lento Basta che il nome di Antonio Conte inizi a girare attorno alla Juventus e succede sempre la stessa cosa. Le discussioni ripartono immediatamente, i tifosi si dividono, qualcuno pensa ai tre scudetti consecutivi, qualcun altro immagina una squadra che recupera quella ferocia che per anni è stata il marchio di fabbrica del tecnico salentino. Perché certe storie nel calcio non spariscono mai davvero. E quando la Juventus attraversa una fase di cambiamenti o di riflessioni interne, il nome di Conte ricompare quasi automaticamente. Negli ultimi giorni il tema è tornato a circolare con forza. La sensazione, però, sembrerebbe essere diversa da quella raccontata da alcune ricostruzioni delle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Clamoroso! Conte torna alla Juve

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