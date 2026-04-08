Conte logora chi non ce l’ha | lo vogliono in Nazionale come l’anno scorso alla Juve ma la verità è un’altra

Recentemente, Aurelio De Laurentiis ha fatto delle dichiarazioni riguardo a un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Italiana. Le sue parole sono state riprese e interpretate in modo diverso da vari media, creando discussioni e polemiche tra gli addetti ai lavori. Intanto, si fa riferimento a un interesse per Conte che risale già all’anno precedente, quando era sulla panchina di una grande squadra di club.

LA VERITÀ SUL FUTURO DI CONTE. Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Italiana sono state pesantemente strumentalizzate da una parte della stampa. La realtà è che il tecnico leccese ha un contratto fino al 2027 e intende rispettarlo per completare il progetto tecnico con la SSC Napoli, attualmente in piena corsa Scudetto a -7 dall’Inter. Il caos istituzionale della FIGC (con elezioni fissate a fine giugno) rende impossibile qualsiasi programmazione azzurra. Di conseguenza, i nomi accostati in queste ore alla panchina del Napoli (Thiago Motta, Vincenzo Italiano, Fabio Grosso) sono da considerarsi pure fake news, create ad arte per destabilizzare un ambiente che, con 5 vittorie consecutive, sta spaventando le dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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