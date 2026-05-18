Secondo le scommesse di analisti di Sisal e Snai, Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare la Juventus, mentre sembra meno probabile che Spalletti continui alla guida del Napoli. Le quote e le previsioni indicano un possibile cambio di allenatore per entrambe le squadre, con il nome di Conte in pole position per il ritorno in bianconero. La situazione attuale dei club e le mosse sul mercato influenzano queste valutazioni, che si basano su dati di puntata e analisi delle tendenze.

Antonio Conte resterà a Napoli? Per i betting analyst di Sisal e Snai, il ritorno alla Juventus sembra essere lo scenario più probabile. Già la scorsa estate si era parlato del possibile addio agli azzurri del tecnico salentino e il ritorno in bianconero, ma Conte aveva deciso di restare. Con il Napoli ha ancora un anno di contratto, ma il suo futuro è ancora incognito. Salgono le quotazioni per Conte alla Juventus. La Juventus rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League, dopo la sconfitta 2-0 contro la Fiorentina di ieri. Luciano Spalletti avrebbe così chiesto un colloquio con John Elkann per capire se continuare la sua avventura in bianconero, nonostante abbia da poco firmato un rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Torna di moda Conte alla Juventus, per i bookie difficilmente Spalletti resterà

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