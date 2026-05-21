Sabato sera si conoscerà il destino di Antonio Conte come allenatore della Nazionale italiana. Il tecnico ha partecipato a un ritiro con il Napoli e, nelle ultime settimane, si sono susseguite voci sul suo possibile addio. Le decisioni prese in questa occasione saranno decisive per il suo futuro alla guida della squadra nazionale. La situazione è molto seguita dagli addetti ai lavori e dai tifosi, in attesa di conoscere gli sviluppi ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte alla guida della Nazionale italiana si decide sabato sera. Lo racconta Sky Sport: il tecnico salentino, in uscita dal Napoli con un anno di anticipo sul contratto firmato con Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, porterà la squadra in ritiro al Maradona la sera prima dell’ultima partita della stagione, in programma domenica alle 18 contro l’Udinese di Kosta Runjaic. È l’ultima cena del Napoli di Conte. E coincide con il momento in cui il leccese deve dare una risposta alla Federazione, che lo ha messo nella cerchia ristretta dei candidati per il dopo Luciano Spalletti. La grigliata-addio a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte, sabato sera la verità sulla Nazionale: il ritiro col Napoli e l’addio

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