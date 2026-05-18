Corriere della Sera | Conte-Napoli verso l’addio | Sarri attende la chiamata decisiva

Da napolipiu.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, nonostante la qualificazione in Champions League sia stata ottenuta, il futuro di Antonio Conte rimane al centro dell’attenzione. Si attendono sviluppi sulla possibile separazione tra l’allenatore e il club, con le trattative che sarebbero in corso per definire la situazione. La decisione finale dipende da incontri e comunicazioni tra le parti, mentre il nome di un altro tecnico viene menzionato come possibile sostituto. La vicenda si sviluppa in un contesto di attesa e discussioni interne.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La qualificazione Champions è arrivata, ma a Napoli il tema centrale resta il futuro di Antonio Conte. Dopo il netto successo contro il Pisa, il tecnico azzurro ha lasciato dichiarazioni che hanno inevitabilmente alimentato le sensazioni di una separazione ormai sempre più vicina. Come riportato dal Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis conoscerebbe già da oltre un mese le intenzioni dell’allenatore salentino. Secondo il Corriere della Sera, il clima attorno al Napoli racconta di un divorzio consensuale ormai indirizzato, anche se manca ancora l’ufficialità definitiva che arriverà soltanto dopo l’ultima giornata contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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