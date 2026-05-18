A Napoli, nonostante la qualificazione in Champions League sia stata ottenuta, il futuro di Antonio Conte rimane al centro dell’attenzione. Si attendono sviluppi sulla possibile separazione tra l’allenatore e il club, con le trattative che sarebbero in corso per definire la situazione. La decisione finale dipende da incontri e comunicazioni tra le parti, mentre il nome di un altro tecnico viene menzionato come possibile sostituto. La vicenda si sviluppa in un contesto di attesa e discussioni interne.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La qualificazione Champions è arrivata, ma a Napoli il tema centrale resta il futuro di Antonio Conte. Dopo il netto successo contro il Pisa, il tecnico azzurro ha lasciato dichiarazioni che hanno inevitabilmente alimentato le sensazioni di una separazione ormai sempre più vicina. Come riportato dal Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis conoscerebbe già da oltre un mese le intenzioni dell’allenatore salentino. Secondo il Corriere della Sera, il clima attorno al Napoli racconta di un divorzio consensuale ormai indirizzato, anche se manca ancora l’ufficialità definitiva che arriverà soltanto dopo l’ultima giornata contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere della Sera: “Conte-Napoli verso l’addio: Sarri attende la chiamata decisiva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonio Contes Napoli: Build-Up Solutions to Break High Press

Sullo stesso argomento

Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi”Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi”"> PISA — La sensazione, adesso, è sempre più...

Leggi anche: Corriere della Sera: “Conte lascia Napoli? Le ultime”

Giuseppe Conte ha raccontato per la prima volta le difficili settimane vissute dopo lo stop improvviso agli impegni pubblici per un intervento urgente. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier ha spiegato di essersi sottoposto all’asportazione d’urge x.com

[Corriere] Allegri sta considerando di lasciare Milano alla fine della stagione a causa di problemi con Ibrahimovic e la gestione. Potrebbe unirsi alla nazionale. reddit

Corriere della Sera: Conte-Napoli verso l’addio: Sarri attende la chiamata decisivaLa qualificazione Champions è arrivata, ma a Napoli il tema centrale resta il futuro di Antonio Conte. Dopo il netto successo contro il Pisa, il tecnico azzurro ha lasciato dichiarazioni che hanno ine ... napolipiu.com

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, Conte ha chiesto uno sforzo finale ai suoi giocatoriIl Corriere della Sera si sofferma sul finale di stagione del Napoli e sulla partita con il Pisa, crocevia decisivo per il futuro degli azzurri. Il Napoli vuole chiudere il discorso Champions per poi ... napolimagazine.com