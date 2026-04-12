Antonio Conte ha ripreso a parlare della Nazionale italiana, affermando di voler rivelare tutta la verità sulla questione. Durante un'intervista, ha fatto riferimento a un colloquio con il presidente della società calcistica, senza fornire dettagli specifici. Conte ha sottolineato di essere disponibile a discutere di un eventuale ritorno, ma non ha annunciato decisioni definitive. La sua posizione viene nuovamente chiarita dopo settimane di silenzio.

Antonio Conte rompe il silenzio e chiarisce nuovamente la sua posizione sul possibile ritorno alla guida della Nazionale italiana. L’allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni Rai, ha voluto spegnere le voci che lo accostano alla panchina azzurra. Parole nette, arrivate in un momento delicato della stagione, con il club partenopeo impegnato in Serie A e concentrato sugli obiettivi stagionali. Il tecnico ha ribadito il suo legame con la società e il rispetto degli accordi presi. Conte chiarisce sul futuro. Antonio Conte è stato diretto, senza lasciare spazio a interpretazioni. “Non ho dato disponibilità di niente alla Nazionale, c’ho un altro anno di contratto col Napoli e poi parlerò, come ho sempre detto, a fine anno con il presidente” Il tecnico ha quindi ribadito la centralità del suo attuale progetto con il Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte torna a parlare della Nazionale: “Vi svelo tutta la verità. Col presidente De Laurentiis…”

Leggi anche: Conte chiama la Nazionale: “Se fossi il presidente della Figc mi prenderei in considerazione”. La replica di De Laurentiis

Leggi anche: Napoli, Conte dopo la vittoria col Torino: «Prova magistrale di Gilmour, a Elmas dobbiamo fare una statua! Sui rientri di Anguissa e De Bruyne vi svelo questo»