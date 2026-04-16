Antonio Conte incontra i detenuti del carcere di Poggioreale | cosa ha detto il tecnico del Napoli

Da napolitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha visitato i detenuti nel carcere di Poggioreale, dove ha parlato di valori legati alla disciplina e all’impegno. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza del rispetto e della solidarietà, condividendo alcuni pensieri sul ruolo dello sport come strumento di crescita personale. La visita si è conclusa con un momento di confronto diretto con i presenti, evidenziando il suo legame con questa parte della città.

"Antonio Conte, uomo del Sud, calciatore con cervello e polmoni, allenatore che fa del rigore e dell'organizzazione il suo marchio di fabbrica per questa città è un esempio straordinariamente positivo perché insegna ai suoi giocatori e trasmette al pubblico il modello in cui il talento si deve.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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