Antonio Conte incontra i detenuti del carcere di Poggioreale | cosa ha detto il tecnico del Napoli

Antonio Conte ha visitato i detenuti nel carcere di Poggioreale, dove ha parlato di valori legati alla disciplina e all’impegno. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza del rispetto e della solidarietà, condividendo alcuni pensieri sul ruolo dello sport come strumento di crescita personale. La visita si è conclusa con un momento di confronto diretto con i presenti, evidenziando il suo legame con questa parte della città.

"Antonio Conte, uomo del Sud, calciatore con cervello e polmoni, allenatore che fa del rigore e dell'organizzazione il suo marchio di fabbrica per questa città è un esempio straordinariamente positivo perché insegna ai suoi giocatori e trasmette al pubblico il modello in cui il talento si deve.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Antonio Conte tra i detenuti del carcere di Poggioreale: l'incontroL’allenatore del Napoli Antonio Conte sarà protagonista mercoledì 15 aprile alle ore 15, nell’ambito del progetto “Pensieri di Libertà”, di un... Napoli, Conte incontra i detenuti di Poggioreale: il messaggio oltre lo sportAntonio Conte, all’incontro Pensieri di libertà organizzato dal dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli, ha parlato ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, domani Antonio Conte incontra i detenuti di Poggioreale; Poggioreale, Antonio Conte incontra i detenuti: dialogo e sport per ripartire; Antonio Conte incontra i detenuti di Poggioreale: sport e formazione al centro di Pensieri di Libertà; Paolo Sorrentino e Antonio Conte: incontro a Marechiaro. Antonio Conte incontra i detenuti del carcere di PoggiorealeANSA) – NAPOLI, 15 APR – L’esempio di uno che ce l’ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C’era un ospite special ... 100x100napoli.it Antonio Conte incontra nel pomeriggio i detenuti del carcere di PoggiorealeAntonio Conte, e in sarà protagonista di «Pensieri di Libertà ciclo di incontri in corso presso la Casa circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Giur ... 100x100napoli.it Guai a ridere o sorridere quando si perde e vicino a te c'è Antonio Conte Parola del mister, nel corso dell'incontro con i detenuti di Poggioreale, nell'ambito dell'evento "Pensieri di libertà", promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Stu - facebook.com facebook Aurelio De Laurentis al New York Times: “Antonio Conte è un uomo molto serio. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, creerebbe un grosso problema al #Napoli dopo due anni di una squadra molto forte, è anche una sua creatura. Quindi ucciderebb x.com