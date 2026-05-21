Oumar Solet ha confermato di aver avuto un contatto diretto con il Napoli durante la sessione di mercato. Tuttavia, il club austriaco ha deciso di bloccare la trattativa, impedendo il trasferimento. Solet, attualmente in forza all’Udinese, ha parlato di questa negoziazione in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, fornendo dettagli sulla discussione che non è andata avanti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e osservatori del calcio italiano.

Oumar Solet ha confermato un contatto diretto con il Napoli, ma il Salisburgo bloccò la trattativa. Il difensore dell’Udinese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato i dettagli di una negoziazione che non decollò. Solet e il Napoli: il Salisburgo ha detto no. Il centrale francese non ha mai raggiunto gli azzurri perché la società austriaca rifiutò di cederlo. Solet ha spiegato con chiarezza: “Un contatto con il Napoli ci fu, ma il Salisburgo non mi cedette”. Una porta che si chiuse rapidamente, impedendo ai partenopei di aggiungere un profilo difensivo in quel momento del mercato. Il club di De Laurentiis aveva individuato il giocatore, ma la resistenza della società austriaca rese impossibile l’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Contatto con il Napoli”, il big della Serie A conferma: può essere il tormentone dell’estate

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