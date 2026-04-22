La mia lotta contro la dipendenza il silenzio e il vuoto Stefano | Ad un insegnante può essere più facile entrare in contatto La scuola può essere un luogo decisivo INTERVISTA
Stefano De Leonardis ha raccontato la sua esperienza personale legata a disagio e dipendenza durante un’intervista pubblicata sulla rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola. Ha descritto il silenzio e il vuoto che ha attraversato, sottolineando come un insegnante possa facilitare un primo contatto e l’importanza della scuola come ambiente potenzialmente decisivo nel percorso di recupero. La sua testimonianza mira a stimolare il confronto nel mondo scolastico.
Una storia personale che si trasforma in occasione di confronto per il mondo della scuola. Stefano De Leonardis, ospite della rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, porta una testimonianza diretta su disagio, dipendenza e percorso di recupero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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