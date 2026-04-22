La mia lotta contro la dipendenza il silenzio e il vuoto Stefano | Ad un insegnante può essere più facile entrare in contatto La scuola può essere un luogo decisivo INTERVISTA

Stefano De Leonardis ha raccontato la sua esperienza personale legata a disagio e dipendenza durante un’intervista pubblicata sulla rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola. Ha descritto il silenzio e il vuoto che ha attraversato, sottolineando come un insegnante possa facilitare un primo contatto e l’importanza della scuola come ambiente potenzialmente decisivo nel percorso di recupero. La sua testimonianza mira a stimolare il confronto nel mondo scolastico.