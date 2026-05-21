Consorzio Sociale S10 presentati i risultati del Centro Famiglia

Il Consorzio Sociale S10 ha reso noti i dati relativi al Centro Famiglia. Durante il periodo di riferimento, circa 70 famiglie hanno usufruito dei servizi offerti dalla struttura. Tra queste, circa 15 hanno richiesto assistenza per la mediazione familiare. Questi numeri sono stati comunicati in occasione di una presentazione ufficiale dei risultati, che si è svolta recentemente. La relazione fornisce un quadro delle attività svolte dal centro e delle richieste più frequenti tra i cittadini.

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Tempo di lettura: 5 minuti Sono state circa 70 le famiglie che hanno usufruito del Centro Famiglia, una quindicina quelle che hanno richiesto la mediazione familiare. I colloqui svolti fino a oggi dalle diverse figure professionali coinvolte presso gli sportelli di Sala Consilina e Polla sono state quasi un’ottantina; circa venti, invece, le famiglie che hanno usufruito del supporto psicologico e del sostegno alla genitorialità, azione introdotta per accompagnare quelle coppie che, nel momento della separazione, si trovano a vivere una forte vulnerabilità nella cura dei propri figli. Circa 30, inoltre, le iscrizioni ai laboratori pomeridiani dedicati ai bambini dai 5 ai 15 anni, avviati presso il Centro Pino Paladino di Sala Consilina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consorzio Sociale S10, presentati i risultati del Centro Famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento CENTRO FAMIGLIA: IL CONSORZIO SOCIALE S10LANCIA IL QUESTIONARIO PER ASCOLTARE I BISOGNI DELLE FAMIGLIE Al via la campagna di sensibilizzazione promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano –... Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglieTempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8. Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni accede i riflettori sulle famiglieAttualita: Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8.30, presso l'Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, il convegno L ... cilentonotizie.it Sala Consilina, Consorzio Sociale S10 rafforza i servizi per 19 comuniNuove figure professionali per il Consorzio Sociale Ambito S10, con sede in sala consiglia, in provincia di Salerno, che rafforza i servizi sociali sul territorio con cinque nuove assunzioni: tre ... ansa.it