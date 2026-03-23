CENTRO FAMIGLIA | IL CONSORZIO SOCIALE S10

LANCIA IL QUESTIONARIO PER ASCOLTARE I BISOGNI DELLE FAMIGLIE Al via la campagna di sensibilizzazione promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) per coinvolgere direttamente le famiglie del territorio nella definizione e nel miglioramento dei servizi sociali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Centro Famiglia, servizio sociale gratuito promosso dal Consorzio e rivolto al sostegno delle famiglie nel loro ruolo educativo, sociale, relazionale, genitoriale ed emotivo. Le attività del Centro Famiglia sono realizzate insieme con la Cooperativa Sociale Iris e l’Associazione Il Cortile APS. 🔗 Leggi su Zon.it

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