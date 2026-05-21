Il Consiglio Valle ha approvato una memoria dedicata ai pilastri della regione, ricordando due politici locali. Si tratta di due figure che hanno avuto un ruolo importante nel costruire e sviluppare la Valle d'Aosta nel corso degli anni. La memoria si concentra sulle azioni e sui contributi concreti di questi politici al territorio, senza entrare nel merito di motivazioni o interpretazioni. La discussione si è concentrata sulle attività e sui risultati ottenuti da Mappelli e Bressa nella gestione e nello sviluppo della regione.

? Domande chiave Chi erano i due politici che hanno costruito la Valle d'Aosta?. Cosa hanno fatto concretamente Mappelli e Bressa per il territorio?. Come hanno gestito le autonomie e le minoranze linguistiche regionali?. Perché il loro lascito mette alla prova le nuove generazioni?.? In Breve Angelo Mappelli fu consigliere regionale DC per quattro legislature tra il 1963 e 1983.. Mappelli ricoprì l'assessorato alla sanità e all'assistenza sociale dal 1963 al 1970.. Gianclaudio Bressa fu sottosegretario di Stato agli affari regionali e membro Commissione paritetica.. Presidente Stefano Aggravi ha guidato la sessione di memoria del Consiglio Valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consiglio Valle: memoria per i pilastri Mappelli e Bressa

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