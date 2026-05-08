Nel fine settimana si svolgeranno in valle diverse celebrazioni religiose, tra cui i sacramenti delle conferme, con alcune di esse aperte ai fedeli. Sono in programma anche eventi di pellegrinaggio e incontri con i beati mercedari, tra cui venti figure ricordate in questa occasione. Le celebrazioni si terranno in varie chiese e luoghi di culto della zona, coinvolgendo comunità locali e devoti.

? Domande chiave Dove si svolgeranno le celebrazioni per le conferme in valle?. Chi sono i venti beati mercedari ricordati questo fine settimana?. Come si terrà l'incontro per i responsabili delle estati ragazzi?. Perché la memoria dei martiri mercedari richiama il pensiero del Papa?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 6.00 pellegrinaggio a Madonna della Pitié presso Pont Suaz.. Sabato ore 10.00 incontro Servizio tutela minori per responsabili estati ragazzi.. Sabato ore 18.30 Cresima per unità parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean.. Domenica 10 maggio conferme ad Antey-Saint-André ore 10.30 e Charvensod ore 15.00.. Il vescovo organizza una serie di appuntamenti religiosi tra sabato 9 e domenica 10 maggio, con pellegrinaggi e sacramenti che coinvolgeranno diverse comunità della valle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fede e memoria in Valle: pellegrinaggi e sacramenti nel weekend

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Leggi anche: Il mistero della fede romano. Quando e perché ci si perde nel cammino dei sacramenti

Gabriela e i sacramenti a 17 anni: "Fede scoperta grazie all’oratorio"Tra i 101 catecumeni adulti che hanno ricevuto il battesimo la notte di Pasqua c’è Gabriela, 17 anni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Amalfi, fede e memoria sul molo: la comunità ricorda i suoi uomini di mare; Il Primo Maggio della borgata San Giuseppe: fede, memoria e comunità che resiste al tempo; Incontro in memoria di Madre Anna Attanasio, il coraggio della fede che continua a illuminare Ostuni e Mesagne; Missione francescana: due giornate di fede e solidarietà, in memoria di Gianluca Pompili.

Amalfi, fede e memoria sul molo: la comunità ricorda i suoi uomini di mareAd Amalfi il 5 maggio è una data che unisce spiritualità, ricordo e identità. Anche quest’anno, alle ore 8.00, il molo cittadino si è trasformato in luogo di raccoglimento per la Santa Messa celebrata ... ilvescovado.it

50mo Sisma: Zilli, memoria e fede sorreggono il FriuliL'assessore regionale alle Finanze ha partecipato alla Santa Messa in Duomo e al corteo verso il cimitero comunale Gemona del Friuli, 6 mag - A cinquant'anni dal terremoto, Gemona e tutto ... ilgazzettino.it

Mia madre ieri in via Valera ha perduto la sua fede. E' molto dispiaciuta, trattandosi di un ricordo importante. Se potessi recuperarla, le farei un grande regalo. - facebook.com facebook

Fede Valverde's wife via IG. x.com