Studenti in Consiglio Valle | simulazione su acqua e cibo a km 0

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti hanno partecipato a una simulazione in Consiglio Valle incentrata sui temi dell'acqua e del cibo a chilometro zero. Durante il dibattito, sono state affrontate le modalità di gestione delle tensioni tra i partecipanti, con interventi di chiarimento e confronto tra i presenti. I giovani hanno presentato diverse proposte di legge mirate a promuovere l’uso delle risorse locali e a tutelare l’approvvigionamento idrico. L’attività si è conclusa con la discussione delle proposte, senza interventi di variazioni rispetto al programma iniziale.

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? Punti chiave Come hanno gestito gli studenti le tensioni durante il dibattito?. Quali proposte di legge hanno presentato i futuri professionisti?. Perché la gestione dello spreco idrico è diventata una priorità?. Come influirà questa esperienza sulla futura gestione del turismo locale?.? In Breve Docenti Cazzanelli, Charletty, Conte, Migliasso, Tonino e Vallet hanno coordinato l'attività formativa.. Presidente Stefano Aggravi ha illustrato le meccaniche dell'Assemblea e la storia politica valdostana.. Dibattito su gestione spreco idrico e introduzione menu chilometro zero nelle strutture ricettive.. Simulazione mira a preparare futuri professionisti alberghieri al contesto economico della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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