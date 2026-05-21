Consiglio Provinciale | si insedia il neo-presidente Parente gli obiettivi e gli auspici
Oggi si è svolta a Palazzo Sant’Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno. La cerimonia ha segnato l’inizio ufficiale del mandato di Giuseppe Parente, eletto di recente. Durante la seduta sono stati presentati gli obiettivi principali e gli auspici per il suo incarico. La riunione ha coinvolto i membri del Consiglio Provinciale e ha visto il nuovo presidente prendere possesso della carica.
Si è tenuta oggi, a Palazzo Sant’Agostino, la seduta di Consiglio di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Al via, dunque, il nuovo percorso guidato da un obiettivo chiaro, come si legge sulla nota stampa dell'Ente: rimettere al centro le comunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Marco Staunovo Polacco si insedia come presidente della Provincia
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