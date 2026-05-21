Consiglio Provinciale | si insedia il neo-presidente Parente gli obiettivi e gli auspici

Oggi si è svolta a Palazzo Sant’Agostino la seduta di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno. La cerimonia ha segnato l’inizio ufficiale del mandato di Giuseppe Parente, eletto di recente. Durante la seduta sono stati presentati gli obiettivi principali e gli auspici per il suo incarico. La riunione ha coinvolto i membri del Consiglio Provinciale e ha visto il nuovo presidente prendere possesso della carica.

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