Nella giornata di oggi, si è svolta presso Palazzo Sant’Agostino la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale. Durante la seduta, è stato ufficialmente proclamato il nuovo presidente della Provincia di Salerno. La riunione ha segnato l’avvio di una nuova fase amministrativa per il territorio, con la presenza di tutti i membri del Consiglio e il discorso di insediamento del presidente. La cerimonia è durata meno di un minuto e ha visto la partecipazione delle autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi, nella splendida cornice di Palazzo Sant’Agostino, si è tenuta la seduta di Consiglio di insediamento del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento emozionante e di grande responsabilità, che segna l’inizio di un percorso guidato da un obiettivo chiaro: rimettere al centro le comunità, ascoltare le esigenze dei 158 Comuni del nostro straordinario territorio e lavorare uniti per lo sviluppo locale. “Il mio impegno sarà massimo, per garantire infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela dell’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico. La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini”, – queste le prime parole del Presidente Parente durante il suo discorso di insediamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Insediato il nuovo Consiglio Provinciale, il presidente Parente: “Al via una nuova stagione per il nostro territorio”

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PROVINCIA / Insediato il nuovo consiglio provinciale, ecco tutto il lavoro svolto

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