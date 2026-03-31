Si insedia il Consiglio Provinciale | i temi caldi di Buonopane

A circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino. La seduta ha visto la presenza dei consiglieri eletti, che hanno discusso i primi temi all’ordine del giorno. La riunione ha rappresentato l’avvio ufficiale delle attività del nuovo organismo, che si occuperà di questioni amministrative e di programmazione territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti A circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta i l nuovo Consiglio della Provincia di Avellino. La seduta, ospitata a Palazzo Caracciolo, ha avuto soprattutto carattere formale, con la convalida degli eletti e la definizione degli assetti interni, a partire dalla nomina dei capigruppo. Il presidente Rizieri Buonopane ha guidato i lavori sottolineando come questo primo incontro rappresenti solo l’avvio di un percorso più ampio. Nei prossimi passaggi, infatti, l’ente sarà chiamato a entrare nel vivo dell’attività amministrativa attraverso la costituzione delle commissioni – tecnica e amministrativa – e la programmazione delle future sedute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si insedia il Consiglio Provinciale: i temi caldi di Buonopane Articoli correlati Leggi anche: Consiglio provinciale di Avellino, Buonopane: "Priorità a Irpiniambiente e organizzazione interna" Si insedia il Partito Liberaldemocratico: Nicola Cavina eletto segretario provincialeCon il congresso di fondazione di Ravenna, il Partito Liberaldemocratico conferma la “volontà di radicarsi sul territorio" Si è svolto sabato a... Contenuti utili per approfondire su Consiglio Provinciale Temi più discussi: Frosinone, si insedia il nuovo Consiglio Provinciale: il Presidente Di Stefano apre l'anno del Centenario; Provincia, si insedia il nuovo Consiglio: Limatola presta giuramento, poi festeggia con i cittadini all'Eden; FROSINONE | Gianluca Quadrini si insedia in Consiglio Provinciale: Un successo di squadra; Nell'anno del centenario convalidato il nuovo consiglio provinciale. Si insedia il Consiglio Provinciale: D’Angelo apre alla ‘collaborazione’D'Angelo 'chiama' all'opposizione su un piano da 600 milioni di euro: strade, scuole e grandi opere al centro delle Linee di Mandato ... emmelle.it Insediato il nuovo Consiglio provinciale: assegnate le delegheGrosseto. Si è svolta sabato pomeriggio, presso la sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale, convocata per le ore 18. grossetonotizie.com Forse a giugno sarà inaugurata la nuova sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo ad Avellino. Dopo la riqualificazione avviata con il rinnovo del Consiglio Provinciale, l’aula sarà pronta ad ospitare i dodici consiglieri e le attività istituzionali, segnan - facebook.com facebook Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provinciale x.com