Si insedia il Consiglio Provinciale | i temi caldi di Buonopane

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Provinciale di Avellino. La seduta ha visto la presenza dei consiglieri eletti, che hanno discusso i primi temi all’ordine del giorno. La riunione ha rappresentato l’avvio ufficiale delle attività del nuovo organismo, che si occuperà di questioni amministrative e di programmazione territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti A circa due settimane dalle elezioni, si è riunito per la prima volta i l nuovo Consiglio della Provincia di Avellino. La seduta, ospitata a Palazzo Caracciolo, ha avuto soprattutto carattere formale, con la convalida degli eletti e la definizione degli assetti interni, a partire dalla nomina dei capigruppo. Il presidente Rizieri Buonopane ha guidato i lavori sottolineando come questo primo incontro rappresenti solo l’avvio di un percorso più ampio. Nei prossimi passaggi, infatti, l’ente sarà chiamato a entrare nel vivo dell’attività amministrativa attraverso la costituzione delle commissioni – tecnica e amministrativa – e la programmazione delle future sedute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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