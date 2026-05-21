Consiglio Napoli incontra delegazione Distretto Xuhui per avviare gemellaggio

Il Consiglio comunale di Napoli ha incontrato una delegazione del Distretto Xuhui per discutere di un possibile gemellaggio tra le due città. La presidente del Consiglio napoletano ha accolto i rappresentanti, segnando l’inizio di un confronto formale su iniziative di collaborazione e scambi culturali. La riunione si è svolta in modo aperto, con l’obiettivo di approfondire i temi di interesse comune e valutare eventuali accordi ufficiali. Nessuna decisione è ancora stata presa in merito.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato, e la vicepresidente del Consiglio comunale, Flavia Sorrentino, hanno incontrato una delegazione istituzionale del Distretto di Xuhui della città di Shanghai, guidata dal sindaco WANG Hua, accompagnato da rappresentanti dei settori istruzione, lavoro, sviluppo urbano e attività produttive del governo distrettuale cinese. Nel corso del confronto sono stati affrontati i temi della cooperazione istituzionale, dello scambio culturale e delle opportunità di collaborazione tra Napoli e il Distretto di Xuhui, con particolare attenzione alle politiche rivolte ai giovani, alla formazione e allo sviluppo delle attività produttive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio Napoli incontra delegazione Distretto Xuhui per avviare gemellaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vignola, in arrivo delegazione da Witzenhausen per i trent'anni del gemellaggioNel fine settimana, tra sabato 11 e domenica 12 aprile, sarà ospite di Vignola una delegazione di Witzenhausen, la città tedesca con la quale... Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, che ha portato i saluti istituzionali del...