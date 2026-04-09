Vignola in arrivo delegazione da Witzenhausen per i trent' anni del gemellaggio

Nel fine settimana tra il 11 e il 12 aprile, Vignola accoglierà una delegazione proveniente da Witzenhausen, città tedesca con cui si celebra il trentesimo anniversario di gemellaggio. La visita si inserisce nelle iniziative organizzate per commemorare questa ricorrenza, coinvolgendo rappresentanti delle due comunità. L'evento si svolgerà nel rispetto delle modalità e delle attività pianificate per questa occasione speciale.

Nel fine settimana, tra sabato 11 e domenica 12 aprile, sarà ospite di Vignola una delegazione di Witzenhausen, la città tedesca con la quale ricorrono i 30 anni del rapporto di gemellaggio.Witzenhausen si trova in Assia ed è nota come "città delle ciliegie", per la coltivazione delle ciliegie e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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