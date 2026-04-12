Botta e risposta sulla sanità cittadina

A Orvieto si prolungano le tensioni tra esponenti politici riguardo alla gestione della sanità locale. Il presidente del consiglio comunale ha rivolto critiche ai rappresentanti di Anci Umbria e del Pd regionale, attribuendo loro responsabilità per presunte inefficienze nel sistema sanitario regionale. La discussione si è accesa con dichiarazioni pubbliche, senza che siano state ancora trovate soluzioni concrete.

ORVIETO - Non si placano le polemiche per gli attacchi che il presidente del consiglio comunale Stefano Olimpieri ha rivolto al presidente di Anci Umbria Federico Gori e del Pd regionale Damiano Bernardini, accusandoli di avere responsabilità nella presunta cattiva gestione della sanità regionale. Ad Olimpieri risponde il segretario provinciale del Pd Carlo Emanuele Trappolino (nella foto): "Le dichiarazioni rilasciate a mezzo social dal presidente del consiglio comunale di Orvieto Olimpieri tradiscono una marcata incapacità di interpretare con serietà il proprio ruolo, oltre che essere inutilmente strumentali". Così, in una nota, il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botta e risposta sulla sanità cittadina Scontro politico a Brolo, botta e risposta sulla giunta azzerata: tensione tra Amata e LaccotoLa recente riorganizzazione dell’esecutivo comunale di Brolo ha acceso un acceso confronto tra politica locale e regionale. Botta e risposta sulla rete: "Qui navighiamo a rilento". Ma la Brianza è iper connessaLa provincia di Monza è "sovra-performante" per la connessione internet, con la rete in fibra ottica fino a casa che raggiunge l’80% delle famiglie,...