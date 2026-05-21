Consigli sulla sicurezza alunni a lezione con l' associazione nazionale vigili del fuoco

Oggi a Mesagne, gli studenti della scuola elementare Giovanni XXIII hanno partecipato a un incontro organizzato dall'associazione nazionale vigili del fuoco. Questa iniziativa segue un'esperienza precedente chiamata Pompieropoli, svolta due settimane fa nello stesso istituto. Durante la mattinata, i vigili del fuoco hanno illustrato ai bambini alcune nozioni di sicurezza, coinvolgendoli in attività pratiche e dimostrazioni. L'evento fa parte di un progetto volto a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in caso di emergenza.

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