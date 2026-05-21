Consigli sulla sicurezza alunni a lezione con l' associazione nazionale vigili del fuoco

Da brindisireport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Mesagne, gli studenti della scuola elementare Giovanni XXIII hanno partecipato a un incontro organizzato dall'associazione nazionale vigili del fuoco. Questa iniziativa segue un'esperienza precedente chiamata Pompieropoli, svolta due settimane fa nello stesso istituto. Durante la mattinata, i vigili del fuoco hanno illustrato ai bambini alcune nozioni di sicurezza, coinvolgendoli in attività pratiche e dimostrazioni. L'evento fa parte di un progetto volto a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in caso di emergenza.

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MESAGNE - Alunni di Mesagne a lezione con l'associazione nazionale vigili del fuoco (Annvf). Nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026, e dopo l'esperienza di Pompieropoli svolta due settimane fa, nell’Ic“Giovanni XXIII-Moro” di Mesagne, plesso Giovanni XXIII, si è svolta l'iniziativa “Consigli per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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