Consigli sulla sicurezza alunni a lezione con l' associazione nazionale vigili del fuoco
Oggi a Mesagne, gli studenti della scuola elementare Giovanni XXIII hanno partecipato a un incontro organizzato dall'associazione nazionale vigili del fuoco. Questa iniziativa segue un'esperienza precedente chiamata Pompieropoli, svolta due settimane fa nello stesso istituto. Durante la mattinata, i vigili del fuoco hanno illustrato ai bambini alcune nozioni di sicurezza, coinvolgendoli in attività pratiche e dimostrazioni. L'evento fa parte di un progetto volto a sensibilizzare i giovani sui comportamenti corretti in caso di emergenza.
MESAGNE - Alunni di Mesagne a lezione con l'associazione nazionale vigili del fuoco (Annvf). Nella mattinata di oggi, 21 maggio 2026, e dopo l'esperienza di Pompieropoli svolta due settimane fa, nell’Ic“Giovanni XXIII-Moro” di Mesagne, plesso Giovanni XXIII, si è svolta l'iniziativa “Consigli per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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