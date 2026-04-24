Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi | sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici Gruppo Spaggiari Parma

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato sei brevi video rivolti ai giovani, con l’obiettivo di diffondere informazioni sulla sicurezza nei locali pubblici. Questa iniziativa fa parte di una campagna di sensibilizzazione che mira a coinvolgere la collettività e a promuovere pratiche di prevenzione. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Gruppo Spaggiari Parma.

Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione è parte integrante dell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che affianca all’intervento operativo un’attività di sensibilizzazione rivolta alla collettività. In questa direzione nasce il progetto dedicato alle nuove generazioni, ideato con l’obiettivo di rafforzare la capacità di riconoscere situazioni di rischio e agire in modo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ROMA- CERIMONIA GIURAMENTO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO 101° CORSO Notizie correlate Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, incontro di Confcommercio con Questore e vigili del fuocoConfcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi... Leggi anche: Vigili del Fuoco e Ats insieme in un convegno su sicurezza nei locali e normative antincendio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concorso pubblico, per esami, a 8 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.; Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi: sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici. Gruppo Spaggiari Parma; Decreto dipartimentale n. 1381 del 17 aprile 2026. Bando del concorso interno, per titoli ed esami, a 39 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; Visita istituzionale del sottosegretario al comando. Vigili del fuoco, in Toscana celebrata la festa del Corpo Nazionale: cerimonie nei vari comandiFirenze, 27 febbraio 2026 – I vari comandi dei vigili del fuoco di Toscana hanno celebrato la festa commemorativa del Corpo Nazionale, che è stata istiuita nel 2025. Da Grosseto a Lucca, da Firenze a ... lanazione.it A Pescara l'assemblea Fns Cisl del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIl riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 2025-2027 sono stati alcuni dei temi al centro dell'assemblea sindacale promossa dalla ... ansa.it Ieri a Napoli ho partecipato al Premio “Francesco Del Giudice”, un’iniziativa dedicata alla sicurezza e all’innovazione nel soccorso pubblico, che valorizza le innovazioni ideate del personale del Corpo Nazionale dei #VigilidelFuoco. Il ricordo dello storico com - facebook.com facebook "Le idee nate nel Corpo nazionale sono l'orgoglio del soccorso pubblico". Così il sottosegretario @EmanuelePrisco al termine della 1ª edizione del Premio "Francesco Del Giudice", #oggi a #Napoli. Dal raffreddamento dei veicoli di ultima generazione alla pre x.com