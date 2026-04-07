Dislivello del manto stradale in via Taureana | sos buca
Nella centrale via Taureana, all’angolo con via Marvasi, si nota un dislivello evidente del manto stradale accompagnato da una buca. La presenza di questa buca, visibile ad occhio nudo, rappresenta un rischio particolare per i motociclisti e i ciclisti che attraversano la strada. La situazione si presenta come un problema concreto per la sicurezza degli utenti della strada in quella zona.
Un dislivello che si nota a occhio nudo e una buca, pericolosa in particolar modo per i centauri, fanno bella mostra sulla centrale via Taureana ad angolo con via Marvasi. Tante le segnalazioni inoltrate dai residenti agli organi competenti, ma al momento nessuna risposta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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