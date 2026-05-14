Rosignano Solvay un mese di lavori per il ripristino del manto stradale | le vie interessate e le modifiche alla viabilità

A Rosignano Solvay sono in corso lavori di ripristino del manto stradale che dureranno circa un mese. Le operazioni seguono interventi già realizzati per l’installazione di infrastrutture telefoniche. Durante il periodo di lavoro, alcune vie saranno soggette a modifiche temporanee alla viabilità, con deviazioni e restrizioni in vigore fino al termine delle attività. La modifica alla circolazione riguarda specifiche arterie della zona interessata.

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Modifica temporanea della viabilità per il ripristino del manto stradale, a seguito dei lavori già effettuati per la posa di infrastruttura telefonica, in alcune strade di Rosignano Solvay. Lo si legge nell'ordinanza del comando di polizia locale che consentirà alla società M.D.S. Impianti di.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in varie vie, le modifiche alla viabilitàPer consentire i lavori di posa di un gasdotto, da lunedì 13 aprile sino al 15 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella... Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Argomenti più discussi: Rosignano Solvay, su ambiente e salute il conto è ancora aperto; Viaggio in windsurf contro la plastica in mare; Rosignano piange Deborah Bassanello, commerciante dal cuore d’oro; Allarme cloro sulla ferrovia, sospesa la circolazione dei treni. A Rosignano Solvay un'opera in marmo e bronzo dedicata a Giacomo MatteottiFirenze, 1 dicembre 2025 – Il 2 dicembre alle ore 11.15 ai giardini di piazza Santa Teresa, a Rosignano Solvay (Livorno), il Comune inaugurerà un'opera in marmo e bronzo realizzata dalla scultrice ... lanazione.it