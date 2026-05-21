Congelati i conti dell’ex premier spagnolo Zapatero nell’inchiesta Plus Utra Gli inquirenti vogliono tracciare i flussi di denaro

I conti dell’ex primo ministro spagnolo sono stati congelati nell’ambito di un’indagine riguardante il caso Plus Ultra, che riguarda il salvataggio pubblico di una compagnia aerea durante la pandemia. Dopo aver effettuato alcune perquisizioni, le autorità hanno disposto il blocco dei fondi dell’indagato. L’inchiesta mira a verificare i flussi di denaro coinvolti nella vicenda, che ha suscitato attenzione nel settore pubblico e tra gli organi giudiziari. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di controlli su decisioni di natura finanziaria prese in quel periodo.

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Dopo le perquisizioni, il congelamento dei conti. Procede l’inchiesta che vede indagato José Luis Rodríguez Zapatero per il caso Plus Ultra, il controverso salvataggio pubblico della compagnia aerea spagnola durante la pandemia. Il giudice dell’Audiencia Nacional José Luis Calama ha disposto il congelamento dei conti correnti dell’ex premier socialista e di quelli riconducibili alle sue figlie, mentre proseguono le indagini per presunti reati di traffico di influenze, organizzazione criminale, falso documentale e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Rtve e da fonti giudiziarie citate da El Pais, il sequestro dei... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Congelati i conti dell’ex premier spagnolo Zapatero nell’inchiesta Plus Utra. Gli inquirenti vogliono tracciare i flussi di denaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso...