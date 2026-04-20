Elezioni e confronto tra candidati Di Rosa | Disponibilità totale davanti ai cittadini

Il candidato sindaco ha dichiarato di essere disponibile a partecipare a incontri pubblici e dibattiti con i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. Ha affermato di voler ascoltare direttamente le esigenze e le opinioni della comunità, sottolineando la sua apertura a confronti aperti e trasparenti. La sua posizione si inserisce in un calendario di incontri previsti nel periodo che precede il voto.

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene sul tema del confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative e ribadisce la propria disponibilità a partecipare a momenti pubblici di dibattito. “Il confronto è uno strumento fondamentale della democrazia e deve svolgersi in modo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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