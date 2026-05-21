Confesercenti | elezioni comunali ad Arezzo Le proposte-richieste del commercio e del turismo ai sei candidati a sindaco
Confesercenti ha inviato ai sei candidati alla carica di sindaco di Arezzo le proposte formulate dagli imprenditori del settore commercio e turismo iscritti all’associazione. Le richieste riguardano iniziative e interventi specifici per sostenere le attività commerciali e turistiche della città. La consegna delle proposte avviene in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di coinvolgere i futuri amministratori nelle questioni legate al settore. Le proposte sono state presentate ufficialmente ai candidati in un incontro dedicato.
È stato un ciclo di incontri partecipato e interessante, quello organizzato da Confesercenti Arezzo invista delle prossime elezioni amministrative. Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, gli aretini andrannoalle urne e sulla scheda elettorale troveranno sei candidati. Confesercenti ha avanzato ai candidati le proposte degli imprenditori aderenti all’associazione dicategoria. Durante gli incontri è stato chiesto un impegno formale sui temi che stanno a cuore alle imprese al fine di poter dare un contributo per la valorizzazione del commercio e per lo sviluppo del territorio nella consapevolezza del valore che le aziende rappresentano per il sistema economico aretino e per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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